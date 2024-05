TradeX is een beurs waar u kunt handelen in de uitkomst van gebeurtenissen die uw dagelijks leven beïnvloeden. Wij zijn 's werelds meest vereenvoudigde derivatenbeurs, waar u kunt handelen op ja of nee (of er nu een gebeurtenis zal plaatsvinden). Met TradeX kunnen mensen handelen in wat voor hen belangrijk is. Voorbeelden: klimaatverandering, transport, valuta, bbp, omicron-gevallen, inflatie, filmlancering, volgende president en nog veel meer.

Website: tradexapp.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan TradeX. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.