Tracksy is een generatief AI-systeem dat is ontworpen om muziekmakers te helpen hun ideeën tot leven te brengen door hen in staat te stellen eenvoudig unieke en royaltyvrije muziek te creëren zonder enige voorafgaande ervaring. Het systeem is bedoeld om gebruiksvriendelijk en toegankelijk te zijn voor alle expertiseniveaus en biedt een gratis platform voor muziekmakers om hun eigen nummers te ontwikkelen. Tracksy biedt een breed scala aan stijlen en genres om uit te kiezen, waaronder elektronisch en EDM, en biedt voorbeeldtracks die kunnen worden gebruikt als inspiratie voor het maken van muziek. Elke voorbeeldtrack is voorzien van een label met sfeer, genre en duur, zodat muziekmakers het juiste type geluid voor hun behoeften kunnen selecteren. Wat Tracksy uniek maakt, is het gebruik van generatieve AI-technologie om muziek te creëren die origineel en royaltyvrij is, wat betekent dat muziekmakers de nummers die ze genereren voor elk doel kunnen gebruiken zonder angst voor inbreuk op het auteursrecht. Over het geheel genomen biedt Tracksy een innovatieve oplossing voor muziekmakers die hun creativiteit willen ontdekken met het genereren van AI-muziek. Het gebruiksgemak en de reeks opties van het platform bieden een toegankelijk startpunt voor muzikanten op alle niveaus, en de unieke benadering van muziekcreatie maakt het een opwindende toevoeging aan het landschap van AI-muziektools.

Website: tracksy.ai

