Torpago is een platform voor financiële diensten en uitgavenbeheer met een missie om traditionele zakelijke creditcards te ontwrichten en het uitgavenbeheer te moderniseren voor bedrijven van elke omvang. Torpago biedt bedrijven eenvoudige en gemakkelijke oplossingen die uitgebreidere controle en transparantie over de bedrijfsuitgaven bieden. De Torpago-kaarten en -software, gelanceerd in 2020, stellen duizenden bedrijven in staat hun uitgaven beter te beheren.

Website: torpago.com

