Toronto Life is een maandelijks tijdschrift over entertainment, politiek en het leven in Toronto, Ontario, Canada. Toronto Life publiceert ook een aantal jaarlijkse special interest-gidsen over de stad, waaronder Real Estate, Stylebook, Eating & Drinking, City Home en Neighbourhoods.

Website: torontolife.com

