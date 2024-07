Topaz Labs AI Image Quality Software is een hulpmiddel voor foto- en videoverbetering, mogelijk gemaakt door deep learning, dat gebruikers de best mogelijke beeldkwaliteit biedt. Het maakt gebruik van de modernste beeldverbeteringstechnologie om betere resultaten te produceren op het gebied van ruisonderdrukking, verscherping, opschaling en meer. Het is gebruikt door teams met meer dan 32.000 vijfsterrenrecensies, meer dan 1 miljoen klanten en meer dan 1 miljard verwerkte afbeeldingen. Topaz PHOTO AI maakt gebruik van AI-first-benadering om de beeldkwaliteit voor gebruikers te maximaliseren. AI-architectuur is ontwikkeld en getraind met miljoenen datapunten om het systeem te leren ‘hoe te leren’. Dit zorgt voor een natuurlijke beeldverbetering zonder verlies van details of de introductie van artefacten. Er is ook native desktopversnelling beschikbaar om de snelheid van de computerconfiguratie van de gebruiker te maximaliseren. Topaz Video AI verbetert de videokwaliteit met mogelijkheden voor opschalen, ruis verwijderen, verscherpen en de-interlacing. Ten slotte vergroot Topaz Gigapixel AI afbeeldingen tot 6x terwijl de werkelijke resolutie en echte details worden verhoogd. Naast de producten biedt Topaz Labs ook een team van onderzoekers dat zich voortdurend bezighoudt met experimenteren met nieuwe en verbeterde methoden, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI. Ze hebben ook een eigen AI-engine ontwikkeld om de beeldkwaliteit te evalueren en snelle verbeteringen te bieden. Over het geheel genomen biedt Topaz Labs AI Image Quality Software gebruikers verbluffende beeld- en videokwaliteit, mogelijk gemaakt door AI. Het is ideaal voor fotografen en videografen die op zoek zijn naar de best mogelijke resultaten uit hun foto's en video's.

Website: topazlabs.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Topaz Labs. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.