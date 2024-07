TLDR Dit is een gratis online hulpmiddel voor het samenvatten van teksten dat gebruikmaakt van de modernste AI om lange artikelen, documenten, essays of papers automatisch samen te vatten in belangrijke samenvattende paragrafen. De tool kan worden gebruikt door iedereen die wordt overweldigd door een overvloed aan informatie, zoals studenten die studeren voor examens, schrijvers die hun artikelen snel willen samenvatten, docenten die een lang document of hoofdstuk voor hun studenten moeten samenvatten, of journalisten die een lang document of hoofdstuk willen samenvatten. lang artikel voor hun krant of tijdschrift. TLDR Dit elimineert advertenties, pop-ups, afbeeldingen en andere online afleidingen om u een heldere en gerichte leeservaring te bieden, terwijl ook de meest relevante punten uit een tekst worden geselecteerd en zwakke argumenten, ongegronde speculatie, flitsende zinnen en aandachtverstrekkers worden weggefilterd. Bovendien haalt de tool automatisch auteurs- en datuminformatie, gerelateerde afbeeldingen, titel en leestijd uit nieuwsartikelen en blogposts. Het is ook geïntegreerd met browserextensies, zodat artikelen met slechts één klik kunnen worden samengevat.

Website: tldrthis.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan TLDR This. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.