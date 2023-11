Tixel is een veilige wederverkoopmarktplaats voor tweedehands tickets in de Verenigde Staten. Je kunt je ongebruikte tickets eenvoudig doorverkopen aan een andere muziekfan of een ticket kopen voor een uitverkochte show.

Website: tixel.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Tixel. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.