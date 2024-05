ThirdChannel biedt de enige technologische oplossing voor in-store en online retail, aangedreven door gepassioneerde merkexperts. Door bekwame, gepassioneerde merkvertegenwoordigers uit te rusten met krachtige cloudgebaseerde technologie kunnen ze intelligente verkoopoptimalisaties doorvoeren in zowel e-commerce als in-store-omgevingen. ThirdChannel is gemaakt met een eenvoudig idee in gedachten: merken en mensen zijn symbiotisch. Mensen hechten hun identiteit aan merken; ze worden alles wat het merk promoot. Wij geloven dat er een toegewijde, gepassioneerde groep mensen is die alles vertegenwoordigt waar uw merk voor staat: levensstijl, waarde, ethiek. Bij ThirdChannel vinden we deze mensen en matchen ze met jouw merk op basis van het leven dat ze graag leiden. In onze kern zijn wij van mening dat bedrijven beter presteren dan de concurrentie als ze datagedreven zijn. Op hun beurt kunnen hun mensen begeleide beslissingen nemen die tot meetbare resultaten leiden. De software voor retailuitvoering en e-commerce-klantenondersteuning van ThirdChannel biedt inzicht in realtime gegevens voor zowel online- als in-store-activiteiten. Door miljoenen datapunten samen te voegen in eenvoudige dashboards hebben merken en merkvertegenwoordigers toegang tot snelle overzichten en diepgaande analyses die kunnen worden gebruikt om zinvolle beslissingen te nemen. Beheer en onderhoud inzicht in uw mensen en activiteiten vanuit één overzichtelijk dashboard. Met ons pakket intuïtieve retailoplossingen heeft u realtime inzicht in al uw winkels, waar ook ter wereld, ongeacht hoe laat het is. Onze eigen technologieën omvatten Core Store Reporting, Advanced Sales Reporting, Retail Presence Optimizer en Store Selection Service. Merken hebben realtime inzicht nodig in online en in-store verkoopactiviteiten, klanten moeten hun productkennis versterken tijdens kritieke momenten van het kooptraject en merkvertegenwoordigers moeten de mogelijkheid hebben om een ​​onvergetelijke koopervaring te creëren. Onze merkvertegenwoordigers zijn experts op het gebied van visuele merchandising, liefhebbers van online chat en verkoopexperts die toegewijd zijn aan uw klanten.

Website: thirdchannel.com

