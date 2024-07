The War Horse is een bekroonde non-profit redactiekamer en de meest vertrouwde bron voor betrouwbare berichtgeving over de menselijke impact van militaire dienst. Ons team houdt de macht ter verantwoording, versterkt onze democratie en verbetert het inzicht in de werkelijke kosten van militaire dienst.

Website: thewarhorse.org

