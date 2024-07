The Local is het grootste Engelstalige nieuwsnetwerk van Europa, met zes miljoen lezers per maand. Onze vermakelijke mix van dagelijks nieuws, zaken en artikelen heeft de site tot essentieel leesmateriaal gemaakt voor buitenlandse professionals in Europa.

Website: thelocal.ch

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Local Switzerland. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.