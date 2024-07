The Infinite Conversation is een AI-tool die een eindeloze dialoog creëert tussen Werner Herzog en Slavojiek met behulp van machine learning-technologieën. Het genereert autonoom een ​​gesprek en simuleert een intellectuele discussie tussen deze twee figuren. In plaats van iemands werkelijke mening weer te geven, wordt de inhoud volledig gesynthetiseerd door de AI. Deze tool combineert entertainment en technologie door de kenmerkende spraakpatronen en filosofische neigingen van de twee denkers na te bootsen, waardoor gebruikers een meeslepende en unieke ervaring krijgen. Gebruikers kunnen naar het gesprek luisteren via een speler die in het platform is ingebed, waardoor ze de discussie kunnen afspelen, pauzeren en navigeren. Het doel van de tool is om de mogelijkheden van AI te illustreren bij het genereren van mensachtige spraak en gedachten, en is niet bedoeld om concepten of ideeën uit de echte wereld bij te dragen of te beïnvloeden. Het biedt in de eerste plaats een boeiende gelegenheid om te genieten van de 'hallucinaties' van een machine die dialogen herschept die zijn gebaseerd op discrete en uiteenlopende denkrichtingen.

Website: infiniteconversation.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Infinite Conversation. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.