Met TextIt kan iedereen overal ter wereld visueel interactieve SMS- en spraakapplicaties bouwen. De kern van TextIt ligt onze exclusieve flow-engine. Met Flows kan iedereen een complexe SMS- of Voice-applicatie opzetten of aanpassen zonder dat daar een programmeur of duur adviesbureau voor nodig is. Met een standaard Android-telefoon kunt u in elk land onmiddellijk sms-applicaties starten, terwijl u dure installatiekosten of externe technische ondersteuning vermijdt.

Website: textit.com

