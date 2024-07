Text Generator is een op AI gebaseerde tool voor het genereren van tekst die snel, betaalbaar en privé is. De geavanceerde grote neurale netwerken worden gebruikt om realistische tekstgeneratie te creëren tegen concurrerende kosten. De tool beschikt over een gratis laag met 100 verzoeken per maand, snelle API-eindpunten met gemiddelde responstijden van minder dan een seconde en nauwkeurige, natuurlijk klinkende tekstgeneratie. Bovendien biedt Text Generator flexibele prompt-engineering, waarmee gebruikers het maken van tekst kunnen begeleiden via trefwoorden en natuurlijke vragen. Het biedt ook toonaangevende beveiliging, waarbij persoonlijke informatie nooit in welke vorm dan ook op hun servers wordt bewaard. De tool ondersteunt het genereren van meertalige tekst in vrijwel elke taal en biedt zelfs migratie in één regel vanuit OpenAI-tekstgeneratie. Text Generator biedt ook een spraak-naar-tekst-API met een prijs van 0,00005 USD per seconde en een gedeelde inbedding voor meerdere gesproken talen, afbeeldingen en code.

Website: text-generator.io

