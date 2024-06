Testsigma is een krachtig open source testautomatiseringsplatform dat kant-en-klaar werkt en het mogelijk maakt om in slechts enkele minuten tests voor webapps, mobiele apps en API's te maken. Het complete platform van Testsigma verenigt alle mogelijkheden van een traditionele, gefragmenteerde teststack. -Meld u direct aan in de cloud zonder configuratie, of implementeer lokaal met behulp van docker-image -Maak testscripts in eenvoudig Engels of registreer gebruikersacties, automatisch omgezet in bewerkbare stappen -Voer infraroodtests rechtstreeks uit in de cloud in verschillende browsers en apparaten - Controleer stapsgewijze resultaten en gedetailleerde rapporten die direct na uw uitvoering worden gegenereerd - AI repareert automatisch onstabiele elementen en teststappen, zodat u ze niet hoeft te onderhouden - Integraties met één klik met Jenkins JIRA, Slack, Trello en nog een aantal andere tools - Breid onbeperkt uit met add-ons die verschillende automatiseringsacties en datageneratoren ondersteunen

Website: testsigma.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Testsigma. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.