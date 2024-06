Testomat.io is in eerste instantie een nieuwe generatie testmanagementsysteem voor geautomatiseerde tests. Dit is een krachtige oplossing om uw geautomatiseerde en handmatige tests op één plek te synchroniseren en effectief samen te werken met het team. Het maakt testactiviteiten volledig zichtbaar en transparant voor alle teamgenoten Dev, PM, BA. Het concentreerde zich op veel shift-left-testbenaderingen met diepgaande integratie met geautomatiseerde tests en CI\CD. De intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om testgevallen te creëren, testplannen te organiseren, testruns te beheren en flexibele continue testprocessen te coördineren. Native out-the-box testautomatiseringsintegratie maakt het supersnel om uw tests in een testbeheersysteem te importeren. Ingebouwde levende documentatie en samenwerkingsmogelijkheden geven iedereen met 1 klik transparant inzicht. Volg eenvoudig de teststatus en -dekking en geef de juiste aanwijzingen door naar geavanceerde analyserapporten te kijken. Testomat.io ondersteunt klassieke testcases en BDD (gedragsgestuurde ontwikkeling) / augurkscenario's. Snel overzicht en belangrijkste kenmerken: - Integraties met moderne js geautomatiseerde testframeworks - Vertakking en versiebeheer voor testgevallen zoals git - Geavanceerde BDD-ondersteuning met stappendatabase en automatische aanvulling - Geavanceerde kant-en-klare CI\CD-integraties (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Realtime rapportage en analyse, inclusief zwakke tests, e-mail- en messengermeldingen - Automatisch gegenereerde levende documentatie en samenwerkingstools - Jira, native Confluence-integraties - Importeurs van andere TMS met de mogelijkheid om tests naar BDD-formaat te converteren en nog veel meer. .. Creëer een krachtige en collaboratieve ruimte zonder enige barrières. Krijg testbeheer met naadloze testautomatiseringsintegraties. Begin vandaag nog met testomat.io Test Management Systeem.

Website: testomat.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Testomat.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.