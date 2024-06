Testlio is een wereldwijd softwaretestbedrijf met bewezen oplossingen op het gebied van handmatig testen, testautomatisering en gefuseerde softwaretests. Onze unieke testbenadering combineert mensen en machines om digitale innovators te helpen kwaliteitsproducten op schaal te leveren. Op welke locatie dan ook. Op elk apparaat. In welke taal dan ook. Via welke betaalmethode dan ook. Tot onze klanten behoren 's werelds toonaangevende internationale bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair en meer. De meest innovatieve en snelstgroeiende bedrijven ter wereld werken ook samen met Testlio voor het testen van hun software, waaronder Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market en nog veel meer. Van het aanpakken van complexe uitdagingen tot het leveren van uitzonderlijke resultaten, onze AI-verbeterde oplossingen bieden u de flexibiliteit, innovatie en bewezen kwaliteit die nodig is om te slagen: Testautomatisering: wanneer u performante, betrouwbare en brede geautomatiseerde testdekking nodig heeft, is Testlio uw partner. Met een gedistribueerd real-device netwerk, een geavanceerd bestuursmodel, een overdraagbaar en op standaarden gebaseerd raamwerk en een wereldwijd team van kwaliteitsingenieurs, biedt Testlio de meest flexibele testautomatiseringsoplossing die momenteel beschikbaar is. Onze primaire testautomatiseringstechnieken zijn geautomatiseerde testontwikkeling en testautomatiseringsbeheer. Handmatig testen: Wanneer uw digitale applicatie, streamingevenement, gelokaliseerde ervaring en/of betalingssysteem feilloos moet werken, is Testlio uw keuze. Met dekking op meer dan 1.200 apparaten, 400+ betaalmethoden, 150+ landen en 100+ talen is Testlio de meest bewezen oplossing voor uw meest veeleisende kwaliteitseisen. Onze primaire handmatige testtechnieken zijn verkennend testen, scripttesten, rooktesten en probleemvalidatie. Fuesd Software Testing: Wanneer uw softwarereleasestrategie een combinatie van geautomatiseerd en handmatig testen vereist, is Testlio uniek uitgerust om dit te leveren. Door gebruik te maken van een signaalgestuurde aanpak die AI- en DevOps-integraties mogelijk maakt en ervoor zorgt dat testwerk wordt afgestemd op de juiste mix van mens en machine, blijkt Fused Software Testing de meest innovatieve oplossing op de markt te zijn. QA-leiders helpen uitdagingen op het gebied van kwaliteit, capaciteit en tijdige releases te overwinnen. Ga voor meer informatie naar: testlio.com

Website: testlio.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Testlio. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.