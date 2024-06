TestFit is het haalbaarheidsplatform voor onroerend goed dat het eenvoudig maakt om locatieplanning uit te voeren voor ontwikkelaars, architecten en aannemers die het potentieel van de locatie willen maximaliseren en sneller de juiste deals willen sluiten. TestFit verzorgt vervelende taken zoals het tellen van parkeerstallingen, het opstellen van iteraties en het berekenen van de opbrengst op de kosten door snelle conceptiteraties te genereren op basis van uw parametrische invoer. Onze AI-configurators optimaliseren de beste ontwerpoplossingen voor elke locatie met realtime inzichten in ontwerp, bouwbaarheid en kosten, zodat u tijd kunt besparen bij de planning van de locatie, het risico op het verwerven van deals kunt verminderen en de mogelijkheden voor al uw locaties kunt vergroten. In TestFit worden wekelijks ruim 650 deals en 80.000 eenheden geëvalueerd.

Website: testfit.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan TestFit. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.