Al meer dan tien jaar is Test IO een vertrouwde testpartner voor honderden iconische merken. We werken nauw samen om uitzonderlijke productervaringen te bieden aan klanten over de hele wereld en creëren tegelijkertijd professionele kansen voor de meer dan 400.000 (en groeiende!) diverse leden. van onze internationale crowdtestgemeenschap. Sinds we in 2019 bij NYSE: EPAM zijn gekomen, hebben we onze capaciteiten op het gebied van kwaliteitsengineering en professionele testdiensten op agressieve wijze uitgebreid, waarbij we onze al lang bestaande positie als leider op het gebied van crowdtesting en kwaliteitsborging behouden, terwijl we ook door Gartner erkenning hebben gekregen als leider op het gebied van applicatietestdiensten.

Website: test.io

