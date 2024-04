Tenyks is een spin-out van de Universiteit van Cambridge die de manier bedenkt waarop de mensheid omgaat met AI om te beschermen en te verrassen. Om de wereld te beschermen tegen misbruik van AI, maar ook om ervoor te zorgen dat AI met passie, opwinding en plezier wordt ontwikkeld! We bouwen een MLOps-monitoring- en validatieplatform dat AI-ontwikkelaars helpt die met computervisiegegevens werken om sneller betrouwbaardere software te bouwen. Ons platform helpt met name ML-ontwikkelaars te begrijpen wat er mis is met hun software en dit op te lossen. Bij Tenyks stellen we onze doelen belachelijk hoog en blijven we samen verder gaan dan ooit mogelijk was. We beginnen klein, werken hard en leveren snel resultaten, waarbij we de onvermijdelijke obstakels met een open hart omarmen, omdat uitdagingen ons brandende verlangen om te leren voeden. Tenyksianen maken geen onderscheid tussen werk en ontspanning. We streven eenvoudigweg onze visie van uitmuntendheid na en laten anderen beslissen of we werken of spelen.

Website: tenyks.ai

