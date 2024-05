Betalen loopt zonder pijn. Bulkbetalingen zonder de bank. Snellere betalingen zonder kosten. Veiliger betalen zonder stress. Telleroo vermindert de risico's van bulkbetalingen voor bedrijfseigenaren, interne financiële teams, accountants en boekhouders. U kunt eenvoudig betalingsruns voorbereiden en vervolgens geld op een afgezonderde e-geldrekening storten wanneer u deze moet verwerken. Het is veiliger dan het verlenen van toegang aan zakelijke banken aan derden en veel minder gedoe dan het omgaan met bankmandaten, bulkbetalingsdiensten en het uploaden van bestanden. Wanneer een uitbetaling klaar is, kunt u eenvoudigweg geld op de rekening storten en de betalingen worden direct of op de geplande datum verzonden. Telleroo heeft een tweerichtingssynchronisatie met Xero en maakt verbinding met andere betalings- en salarisoplossingen zoals Employment Hero, Staffology, ExpenseIn en SafeHR. U kunt ook een betalingsbestand uploaden vanuit Sage, QBO of waar dan ook om binnen enkele seconden betalingen te verzenden. Geef uw teamgenoten toestemming om betalingen aan te maken, te beoordelen en goed te keuren, waardoor het knelpunt voor de CEO wordt verholpen. Telleroo waarschuwt u als bankgegevens worden bijgewerkt, een nieuwe medewerker/leverancier wordt toegevoegd of als de naam van een ontvanger volledig, gedeeltelijk of niet overeenkomt met de bankrekeninghouder, waardoor u een extra beschermingslaag krijgt. U kunt zelfs bankgegevens van facturen scannen om betalingen aan nieuwe leveranciers te verminderen! Gebruik Telleroo om in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leveranciers en werknemers in GBP te betalen of om betalingen in USD, EUR, AUD, CAD en meer om te zetten en te verzenden! Als u een Xero-gebruiker bent, kunt u internationale betalingen reconcilieren zonder dat u de wisselkoers hoeft aan te passen.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: telleroo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Telleroo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.