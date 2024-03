We gebruiken Teamgo nu 15 maanden en hebben het van onschatbare waarde gevonden bij het assisteren bij ons bezoekersbeheer." - S. Morris - Landmark Teamgo zal de manier waarop u over bezoekersbeheer denkt veranderen. Maak indruk op gasten met een eenvoudig te gebruiken bezoekersbord op touchscreen in een oplossing die er professioneel uitziet, gemakkelijk is in te stellen en een plezier is om te gebruiken. Teamgo is eenvoudig te gebruiken voor bezoekers en medewerkers, zeer aanpasbaar en biedt aanmelding voor bezoekers en personeel, het afdrukken van badges, pre-registraties en check-ins van gasten en Verwelkom uw bezoekers met de toonaangevende inlogervaring die wordt vertrouwd door McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, overheden, scholen, non-profitorganisaties en duizenden andere werkplekken om elk jaar miljoenen gasten veilig en efficiënt te begroeten. - Betere beveiliging voor mensen en plaatsen - Voldoe aan compliance-eisen - Volg de mensenstroom in/uit uw faciliteiten - Beheer noodsituaties - Waardevolle rapportage en inzichten - Gemaakt voor bezoekers, werknemers, aannemers en meer! Volledig veilig en volledig in de cloud beheerd met veel functies waarmee u tijd kunt besparen en de overheadkosten van het runnen van uw kantoor kunt verlagen, te beginnen bij de receptie. De beste eerste indrukken van het laatst Teamgo is een digitale, vooruitstrevende oplossing die is ontworpen voor mensen. Creëer een gestroomlijnde inlogervaring die snel en gedenkwaardig is. Verhoog de veiligheid en het bewustzijn Laat uw medewerkers weten wie er op bezoek komt, stuur de naam en foto van de bezoeker zodat deze hen persoonlijk en professioneel kan begroeten. Weet wie er ter plaatse is, waarom en waar ze zich kunnen bevinden, allemaal met live, realtime rapportage. Nieuwe efficiëntie voor uw werkplek Verminder verspilling en kosten die gepaard gaan met het afdrukken en archiveren van bezoekersboeken en passen. Versnel de aankomsttijden en verbind bezoekers direct met hun gastheren. Voldoe aan uw compliance-eisen Compliance is alles bij Teamgo. Verzamel en beheer uw gegevens met krachtige functies, waaronder volledige AVG- en gegevensbeheertools. Teamgo is ontworpen met naleving en veiligheid van mensen en werkplekken voorop, waaronder GDPR, ITAR, FSMA, PCI en meer... VOOR EEN VOLLEDIGE LIJST MET FUNCTIES BEZOEK DE TEAMGO-WEBSITE. ** Technische vereisten ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro met iOS versie 10+. Netwerk WiFi of mobiele data zijn vereist. Om deze dienst te kunnen gebruiken, hebt u een netwerk-/internetverbinding nodig. ** Hulp en ondersteuning ** Bezoek onze website voor algemene vragen, documentatie en ondersteuning. Wij staan ​​24/7 klaar om u te helpen met vragen over productkenmerken en verkoop.

