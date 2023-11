TeamDynamix biedt IT Service Management (ITSM) met Project Portfolio Management (PPM) op een gecombineerd platform samen met bedrijfsintegratie en workflow via iPaaS - integratieplatform as a service. Dit is een codeloos platform dat eenvoudig kan worden uitgebreid naar Marketing, Facilitair, HR en andere gebieden - zonder enige codering of scripting. TeamDynamix kan de levering van IT-diensten helpen verbeteren met ondersteuning voor ITIL, betere projectresultaten stimuleren en digitale transformatie stimuleren.

Website: teamdynamix.com

