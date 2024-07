Tealstreet is een handelsterminal die tot doel heeft een krachtige en consistente handelservaring te bieden op verschillende crypto-derivatenbeurzen. Tealstreet maakt gebruik van grafieken van TradingView, waardoor gebruikers transacties rechtstreeks op de kaart kunnen uitvoeren en beheren, zelfs op mobiel internet. Het biedt geavanceerde functies voor handelsanalyse en journaling, waaronder uitvoeringspijlen op de grafiek, aandelengrafieken en downloadbare handelsgegevens in CSV-formaat. Tealstreet richt zich op snelle orderuitvoering met functies zoals snelle bestellingen, knoppen voor snelle grootte en meer dan 20 sneltoetsen waarmee handelaren sneller kunnen reageren. Beveiliging is een topprioriteit, met functies als tweefactorauthenticatie, een versleuteld wachtwoordsysteem en IP-whitelisting om gebruikersaccounts te beschermen. De handelsterminal is beschikbaar op internet, maar ook voor desktopplatforms zoals Windows, macOS en Linux. Er staan ​​ook mobiele apps voor Android en iOS op de planning. Tealstreet promoot zichzelf als een superieure handelservaring vergeleken met de native gebruikersinterfaces van crypto-uitwisselingen, waarbij gebruikers positieve feedback delen over de functies en prestaties van het platform.

Website: tealstreet.io

