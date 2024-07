Teachable Machine is een eenvoudig te gebruiken webgebaseerde tool voor het maken van machine learning-modellen zonder dat expertise of codering vereist is. Het kan worden gebruikt om afbeeldingen, geluiden en houdingen te herkennen, door voorbeelden te verzamelen en te groeperen in klassen die u door de computer wilt laten leren. Het trainen van een model gaat snel en u kunt het meteen uitproberen om te zien of het nieuwe voorbeelden correct kan classificeren. Modellen kunnen worden geëxporteerd voor gebruik in sites, apps en meer, en u kunt ervoor kiezen deze volledig op het apparaat te gebruiken zonder dat webcam- of microfoongegevens uw computer verlaten. Teachable Machine is compatibel met TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch en Arduino, en je kunt bestanden gebruiken of voorbeelden live vastleggen. Er zijn tutorials beschikbaar om gebruikers op weg te helpen, en er zijn tal van projecten die zijn gemaakt met Teachable Machine, zoals een doe-het-zelf-experiment waarbij Arduino en Teachable Machine met elkaar worden verbonden, een ondersteunend communicatieapparaat, een gamecontroller met een webcam en een stuk papier , en een fysieke machine die je kunt leren objecten snel te herkennen en te sorteren. Het kan zelfs worden gebruikt om een ​​videogamecontroller te maken. Het is een krachtig hulpmiddel voor het maken van machine learning-modellen met een breed scala aan toepassingen.

Website: teachablemachine.withgoogle.com

