Tarta for Companies is een AI-gestuurde tool voor het zoeken en solliciteren naar werk, ontworpen om het zoekproces naar werk te stroomlijnen. Tarta functioneert als een persoonlijke jobassistent en verzamelt vacatures uit verschillende bronnen, waardoor een uitgebreide en gededupliceerde verzameling van vacaturesites en carrièrewebsites wordt gegarandeerd, die elk uur wordt bijgewerkt. Deze functie is bedoeld om gebruikers tijd te besparen en te voorkomen dat ze potentiële kansen missen. De tool biedt een gecentraliseerd platform voor werkzoekenden om werkgelegenheid te verkennen bij een breed scala aan bedrijven, waaronder opmerkelijke bedrijven als Tesla, Amazon en Target. Het systeem benadrukt met name het belang van timing bij sollicitaties, waardoor gebruikers op de hoogte kunnen blijven en snel kunnen solliciteren. Tarta communiceert via natuurlijke taalopdrachten, waardoor gebruikers zoekopdrachten naar vacatures kunnen aanvragen die zijn afgestemd op hun voorkeuren. Bovendien vergemakkelijkt de tool de communicatie door gebruikers op de hoogte te stellen van relevante vacatures en biedt het zelfs hulp bij het plannen van sollicitatiegesprekken. Tarta for Companies maakt deel uit van het bredere Tarta-ecosysteem en richt zich op zowel individuele werkzoekenden als bedrijven. Het heeft tot doel het zoekproces naar werk te automatiseren en te verbeteren, waardoor gebruikers op efficiënte wijze relevante kansen worden geboden. De tool biedt ook een Chrome/Edge-plug-in voor extra gemak en een kennisbank voor aanvullende ondersteuning.

Website: tarta.ai

