Virtuele aanpassoftware - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Met virtuele aanpassoftware kunnen kledingbedrijven hun klanten gedetailleerde maatinformatie bieden, waardoor ze beter geïnformeerd online kledingaankopen kunnen doen. Detailhandelaren kunnen aangepaste maattabellen voor hun producten ontwikkelen of klanten in staat stellen gepersonaliseerde maatprofielen te maken, waarbij ze artikelen aanbevelen die de beste pasvorm bieden. Deze software kan worden geïntegreerd in e-commerceplatforms of kiosken in winkels om de klantervaring te verbeteren. Omdat virtuele aanpassoftware voornamelijk een klantgerichte tool is, moet deze kunnen worden geïntegreerd met klantgerichte software zoals e-commerceplatforms en personalisatietools, maar ook met backendsystemen zoals e-commerceanalysesoftware.