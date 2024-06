Opslagplaatsen voor gebruikersonderzoek - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Repository's voor gebruikersonderzoek, ook wel UX-repository's genoemd, dienen als een centrale hub voor productteams om gebruikersonderzoek op te slaan, te analyseren en eraan samen te werken, waardoor productverbetering wordt vergemakkelijkt. Ontwikkelaars en productteams gebruiken deze tools om gebruikersfeedbackgegevens te ordenen en te brainstormen over mogelijke oplossingen of nieuwe functies als reactie op die feedback. In plaats van handmatig uitgebreide informatie te doorzoeken om nuttige trends te identificeren, kunnen teamleden UX-opslagplaatsen gebruiken om feedback te groeperen met aangepaste tags. Sommige opslagplaatsen automatiseren ook taken zoals trenddetectie, analyse van gebruikerssentiment en tagging. Hoewel opslagplaatsen voor gebruikersonderzoek gegevens verwerken die zijn verzameld door software voor gebruikersonderzoek, bieden ze doorgaans geen functionaliteit voor het rechtstreeks verzamelen van gebruikersgegevens. In plaats daarvan vullen ze productbeheersoftware vaak aan door ontwikkelaars en productteams een basis te bieden voor het ontwikkelen van nieuwe functies of het verbeteren van bestaande.