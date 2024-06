Unified Workspaces-software - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Unified Workspace-software consolideert verschillende applicaties in één platform, waardoor gebruikers toegang hebben tot meerdere tools zonder de uniforme werkruimte te verlaten. Werknemers verliezen tijdens de werkdag vaak kostbare tijd door te schakelen tussen applicaties of het zoeken naar informatie. Unified Workspaces pakken dit probleem aan door alle applicaties in de tech-stack van een bedrijf te integreren, waardoor er minder tijd wordt verspild aan het navigeren tussen verschillende softwaretools. Deze oplossingen combineren doorgaans populaire samenwerkings-, communicatie- en cloudcontent-samenwerkingssoftware, waarbij sommige producten ook kunnen worden geïntegreerd met andere veelgebruikte applicaties. De kenmerken van uniforme werkruimten kunnen aanzienlijk variëren. Enterprise-oplossingen geven vaak prioriteit aan beveiliging en bieden functies zoals native of geïntegreerde single sign-on (SSO), beveiligingsdashboards voor beheerders en verbeterde native functionaliteit. Andere uniforme werkruimteopties leggen de nadruk op gebruiksgemak en connectiviteit en bieden functies zoals wachtwoordbeveiliging voor meerdere apps en cross-app-activiteitenfeeds.