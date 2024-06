Uniforme API's-software - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Unified API's, ook wel universele of genormaliseerde API's genoemd, bieden één enkele "meta"-interface voor interactie met verschillende softwareapplicaties binnen dezelfde categorie. Deze tools functioneren als een abstractielaag en beheren de communicatie met meerdere applicaties door hun API's en datamodellen te consolideren en te standaardiseren in één uniforme API. SaaS-providers maken gebruik van deze tools om het creëren van klantgerichte integraties met meerdere applicaties in dezelfde categorie te vereenvoudigen, zoals boekhoud-, bank-, cloudopslag-, CRM-, e-mail-, HR-, salarisadministratie- of planningssystemen. Deze aanpak kan de tijd en middelen die nodig zijn om talloze vergelijkbare integraties te ontwikkelen aanzienlijk verminderen. Een SaaS-productteam dat bijvoorbeeld werknemersgegevens uit verschillende HR-systemen in hun applicatie wil integreren, kan voorkomen dat voor elk HR-systeem afzonderlijke integraties moeten worden gebouwd. In plaats daarvan kunnen ze één enkele integratie creëren met een uniforme HR API, die hun applicatie verbindt met alle gewenste HR-systemen. Het gebruik van een uniforme API zorgt voor een gestroomlijnd API-ontwerp en een consistente ontwikkelaarservaring.