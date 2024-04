Via-channel marketingsoftware - Populairste apps

Met through-channel marketingsoftware kunnen merken naadloos verbinding maken met hun channelmarketeers, partners (zoals detailhandelaren, agenten, distributeurs en wederverkopers) en bureaus om schaalbare marketingprogramma's uit te voeren. Deze software vergemakkelijkt het opzetten van aanpasbare contentervaringen voor lokale marketeers of kanaalpartners, evenals de uitvoering van digitale marketingcampagnes namens het merk. Het staat ook bekend als gedistribueerde marketingsoftware en biedt continue marketingondersteuning aan kanaalpartners, waardoor bedrijven worden geholpen bij het beheren van branding en het volgen van kanaalprestaties. Onderscheiden van partnermanagementsoftware, die vooral de communicatie en inhoudsuitwisseling tussen het bedrijf en zijn partners faciliteert, richt through-channel marketingsoftware zich specifiek op het automatiseren van het marketingproces. Het biedt tools voor het maken van campagnes en marketinginhoud, waardoor de kosten voor bedrijven worden verlaagd. Marketeers gebruiken deze software om de financiering voor lokale marketing te optimaliseren en advertenties en lokale marketingboodschappen uit te breiden via hun gedistribueerde netwerken. In tegenstelling tot marketingautomatiseringssoftware, die ook de marketingworkflows stroomlijnt en de resultaten van campagnes meet, wordt through-channelmarketingsoftware uitsluitend door kanaalpartners gebruikt om merken te versterken en de omzet te vergroten. Het geeft merken meer controle over het gebruik van marketingmateriaal binnen gedistribueerde netwerken, terwijl partners de flexibiliteit krijgen om marketinginhoud aan te passen. Through-channel marketingsoftware kan vaak worden geïntegreerd met CRM-software, waardoor partners leads en aanvullende records kunnen uploaden voor marketingdoeleinden. Om te worden opgenomen in de categorie Through-Channel Marketing moet een product: * Geef kanaalpartners toegang tot marketingmateriaal, middelen en tools via een geautomatiseerd platform. * Biedt mogelijkheden voor leadbeheer, waaronder lead nurturing, lead scoring en lead tracking. * Assisteer kanaalpartners bij het implementeren van effectieve, schaalbare en merkconforme marketingcampagnes. * Bied rapportagefuncties aan om het succes van through-channel marketingprogramma's bij te houden, inclusief e-mails, evenementen, digitale advertenties en andere statistieken.