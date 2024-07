Hulpmiddelen voor testbeheer - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Testbeheertools helpen ontwikkelingsteams bij het organiseren, volgen en onderhouden van hun softwaretests. In tegenstelling tot softwaretesttools of testautomatiseringssoftware zijn deze tools niet ontworpen om tests uit te voeren. In plaats daarvan stellen testbeheeroplossingen ontwikkelaars in staat testcases en resultaten op te slaan in een repository-achtige structuur, die kan worden omgezet in bruikbare rapporten. Deze tools kunnen worden geïntegreerd met softwaretesttools, testautomatiseringssoftware en andere ontwikkeltools. Testmanagementsoftware biedt de testgevallen en voorwaarden die worden gebruikt bij het testen van oplossingen. Door gebruik te maken van testmanagementtools kunnen bedrijven op efficiënte wijze alle tests monitoren die moeten worden beoordeeld tijdens de softwareontwikkeling, waardoor gestandaardiseerde testomstandigheden binnen het hele bedrijf worden gegarandeerd.