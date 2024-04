Statistische analysesoftware - Populairste apps

Softwareproducten voor statistische analyse zijn gespecialiseerde toepassingen die zijn ontworpen om gebruikers in staat te stellen ingewikkelde statistische analyses uit te voeren. Dit softwareaanbod is uitgerust met tools die de organisatie, interpretatie en presentatie van aangewezen datasets vergemakkelijken. Meestal combineren ze functionaliteiten voor gegevensbeheer met functies die uitdrukkelijk zijn ontworpen voor statistische analyse. De reeks mogelijkheden voor statistische analyse omvat onder meer ondersteuning voor methodologieën zoals regressieanalyse, voorspellende analyses en statistische modellering. Softwaretools voor statistische analyse worden voornamelijk gebruikt door datawetenschappers en wiskundigen en kunnen ook branchespecifieke functionaliteiten bevatten. Deze op maat gemaakte functies kunnen geschikt zijn voor wetenschappelijk onderzoek, kostenmodellering of gezondheidswetenschappen, terwijl andere veelzijdig genoeg zijn om verschillende statistische analyses uit te voeren in verschillende industrieën of toepassingen.