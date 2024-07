Software Supply Chain-beveiligingsoplossingen - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Beveiligingstools voor de toeleveringsketen van software bieden geautomatiseerde en continue monitoring gedurende het hele softwareontwikkelingsproces. Ze analyseren de broncode, identificeren potentiële beveiligingsrisico's, scannen op kwaadaardige code en verifiëren de authenticiteit van componenten en afhankelijkheden van derden. Het beveiligen van de softwaretoeleveringsketen omvat het beschermen van elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling om de integriteit van het eindproduct te garanderen. Dit omvat het beperken van kwetsbaarheden en bedreigingen die de software in gevaar kunnen brengen. Deze tools detecteren ook eventuele pogingen tot manipulatie tijdens de ontwikkeling of implementatie. Door ervoor te zorgen dat alleen vertrouwde en gevalideerde componenten worden opgenomen, minimaliseren ze het risico op het introduceren van kwetsbaarheden of malware. Beveiligingsoplossingen voor de softwaretoeleveringsketen worden vaak gebruikt naast tools voor analyse van statische code om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en ertegen te beschermen.