Sociale netwerkplatforms - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Via sociale netwerkplatforms kunnen individuen en bedrijven met elkaar in contact komen om te communiceren en gegevens te delen, vaak op een openbaar forum. In sociale netwerken worden gebruikers vertegenwoordigd door een profiel en komen ze in contact met andere gebruikers die vergelijkbare interesses of achtergronden hebben, of die ze in het echte leven kennen. Sociale netwerkplatforms zijn doorgaans toegankelijk via een webbrowser of mobiele applicatie. Bedrijven gebruiken sociale netwerken voor verschillende doeleinden. Hiermee kunnen ze hun merk opbouwen en behouden door inhoud te delen of marketingmateriaal te promoten. Het kan ook worden gebruikt voor onder meer netwerken, adverteren of zelfs voor klantenservice. Bedrijven kunnen software voor sociale netwerken gebruiken in overeenstemming met software in een of meer van de volgende categorieën: beheer van sociale media, sociale analyse, monitoring van sociale media, sociale reclame en sociale klantenservice.