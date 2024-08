Software voor uitvoering van detailhandel - Populairste apps - Cookeilanden Populairst Recent toegevoegd

Software voor uitvoering van detailhandel is ontworpen voor het plannen, beheren en monitoren van activiteiten in de winkel binnen de sector van verpakte consumentengoederen (CPG). Deze tools verbeteren de samenwerking tussen CPG-bedrijven en retailers, met als doel de verkoop in de winkel te optimaliseren en de winst te vergroten. Merchandisers, marketingprofessionals en buitendienstmedewerkers in de CPG-industrie gebruiken deze software om hun respectievelijke verkoop- en marketingactiviteiten te beheren. Deze software kan worden aangeboden als een standalone product of als een combinatie van verschillende oplossingen. Het kan vaak worden geïntegreerd met software voor handelspromotiebeheer en retail-kassasystemen om een ​​alomvattende benadering van retailbeheer te bieden.