Gedistribueerde orderbeheersystemen voor de detailhandel - Populairste apps - Canada

ShipBob

shipbob.com

ShipBob is een wereldwijd fulfilmentplatform dat meer dan 7.000 e-commercemerken ondersteunt met een wereldwijd netwerk van meer dan 30 fulfilmentcentra in de VS, Canada, het VK, de EU en Australië. We slaan de goederen van onze handelaars fysiek op en plukken, verpakken en verzenden ze dezelfde dag...