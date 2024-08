Software voor assortimentsplanning voor de detailhandel - Populairste apps - Cookeilanden Populairst Recent toegevoegd

Met software voor de planning van het retailassortiment kunnen offline retailers een merchandisemix (variëteit aan producten) en diepte (aantal SKU's of artikelen binnen elke categorie) in de winkel ontwerpen die aansluit bij de verwachtingen en de vraag van de klant. Door ervoor te zorgen dat het juiste assortiment in de juiste winkel verkrijgbaar is, wordt het verkooppotentieel gemaximaliseerd. Deze software verzamelt en analyseert gegevens over klantvoorkeuren, aankoopgedrag uit het verleden en reacties op kortingen en promoties, waardoor de voorraad voor elke winkel optimaal kan worden gevuld. Bovendien kan software voor de planning van winkelassortimenten worden geïntegreerd met POS- en voorraadbeheersystemen voor de detailhandel om gegevens op winkelniveau vast te leggen en te analyseren, zoals verkoopcijfers, klantinformatie en voorraadniveaus. Deze inzichten zijn essentieel voor een effectieve assortimentsplanning in elke winkel. De software helpt ook bij het beheren van de voorraad door het terugdringen van uitverkochte voorraad, het voorkomen van voorraadtekorten en het identificeren van bestsellers, waardoor betere voorraadplanning en aankoopbeslissingen worden ondersteund.