Wervingsmarketingplatforms - Populairste apps - Guernsey

Recruitmentmarketingplatforms helpen interne rekruteringsteams bij het aantrekken en sourcen van potentiële sollicitanten, met als doel deze om te zetten in sollicitanten. Deze platforms bieden een reeks tools die zijn ontworpen om rekruteringsmarketinginspanningen te ondersteunen, zoals sociale rekruteringsmogelijkheden, functies voor taakverdeling en functies voor kandidaatrelatiebeheer (CRM). Veel van deze tools weerspiegelen de tools die worden gebruikt in inbound marketingstrategieën binnen marketingafdelingen. Organisaties gebruiken wervingsmarketingplatforms om vacatures te promoten, met kandidaten in contact te komen, hun interesse te koesteren en het indienen van sollicitaties aan te moedigen. Bovendien bevatten deze platforms vaak tools voor het identificeren van kandidaten op evenementen zoals wervingssessies op de campus. Recruitmentmarketingplatforms worden doorgaans ingezet binnen HR-afdelingen en stellen interne recruiters in staat om talentpijplijnen te cultiveren, kandidaten te behandelen als 'leads' en ze op dezelfde manier te beoordelen als verkoopactiviteiten. Door gebruik te maken van wervingsmarketingplatforms kunnen organisaties zowel het aantal als het kaliber van sollicitanten vergroten. Deze platforms kunnen onafhankelijk functioneren of als onderdeel van een uitgebreide HR-managementsuite, en kunnen naadloos worden geïntegreerd met kandidatenvolgsystemen (ATS) en onboardingsoftware om een ​​samenhangend ecosysteem voor talentwerving te vormen. Opvallend is dat veel functionaliteiten op recruitmentmarketingplatforms overlappen met die in e-mailmarketing, CRM-systemen en organische zoekmarketingtools.