Push-To-Talk-software (PTT). - Populairste apps - Barbados

Push-to-talk (PTT)-software transformeert apparaten in directe communicatiekanalen, vergelijkbaar met portofoons. Als deze software is geïnstalleerd, kunnen gebruikers communiceren door op een enkele knop te drukken en in hun apparaat te spreken, waardoor hun bericht onmiddellijk in realtime naar relevante teamleden wordt verzonden. PTT-tools maken snelle en effectieve communicatie mogelijk voor teams op verschillende locaties, zonder afhankelijk te zijn van telefoontjes of sms-berichten. Bijgevolg zijn deze oplossingen populair onder teams in verschillende sectoren, zoals buitendienst, bouw en productie, waar de leden vaak verspreid zijn over verschillende locaties. Hoewel voor sommige PTT-opties specifieke apparaten van serviceproviders nodig zijn, zijn de meeste geëvolueerd naar softwareoplossingen die compatibel zijn met een breed scala aan apparaten. Sommige PTT-oplossingen zijn uitsluitend beschikbaar als mobiele apps, terwijl andere ook op desktopcomputers kunnen worden gedownload.