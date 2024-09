Projectbeheersoftware - Populairste apps - Georgië

Trello

trello.com

Trello is een webgebaseerde applicatie voor het maken van lijsten in Kanban-stijl, een dochteronderneming van Atlassian. Oorspronkelijk opgericht door Fog Creek Software in 2011, werd het in 2014 uitgesplitst om de basis te vormen van een afzonderlijk bedrijf en later in januari 2017 verkocht aan At...