Portalen-software - Populairste apps - Barbados

Portalsoftware is een ontwikkelingstool die is ontworpen om gebruikers te helpen een gecentraliseerd toegangspunt te creëren voor het navigeren door intranetten. Bedrijven gebruiken portalen om toegankelijke platforms op te zetten die kunnen variëren van digitale dashboards tot applicatietoegangspunten, vergelijkbaar met single sign-on (SSO)-software. Deze platforms bieden tools voor het creëren van toegangspunten, het organiseren van gegevens en het integreren van applicaties, waardoor ze vooral nuttig zijn voor grote bedrijven die de toegankelijkheid voor een groot gebruikersbestand willen verbeteren. Een ander veelvoorkomend type portal is het infrastructuurportaal, dat ontwikkelaars toegang biedt tot interne applicaties, code en gegevens.