Betaalsoftware - Populairste apps - Kaapverdië

Zip

zip.co

Zip (voorheen Quadpay) is een toonaangevend Buy Now, Pay Later-bedrijf dat eerlijke en naadloze oplossingen biedt die de manier waarop mensen betalen vereenvoudigen. Met een groeiende aanwezigheid over de hele wereld is het onze missie om overal en elke dag de eerste betalingskeuze te zijn. Wij best...