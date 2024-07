Betaling Gateways - Populairste apps - Argentinië

Cardinity

cardinity.com

Cardinity is een betalingsverwerker voor bedrijven in heel Europa. Verbeter uw bedrijf door creditcard- en debetkaartbetalingen van over de hele wereld te accepteren. Wij zijn een erkende betalingsinstelling die actief is in de Europese Unie. Geregistreerd bij VISA Europe en het belangrijkste lid va...