Betalingsanalysesoftware - Populairste apps - Georgië

Software voor betalingsanalyse is ontworpen om online betalingen bij te houden voor e-commerce en op abonnementen gebaseerde bedrijven. Het consolideert betalingsgegevens uit verschillende bronnen (zoals PayPal en Stripe) om klanttransacties te monitoren. In de eerste plaats gebruiken accountantsprofessionals deze software om de inkomsten te beheren, terwijl verkoopmanagers deze gebruiken om de effectiviteit van hun verkoopstrategieën te evalueren. Deze software kan worden aangeboden als een zelfstandige oplossing of worden geïntegreerd in betalingsgatewaysoftware. Bovendien bevatten software voor abonnementsbeheer en e-commerceplatforms vaak functies voor betalingsanalyse.