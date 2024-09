Online software voor reputatiebeheer - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Met online reputatiemanagementsoftware kunnen bedrijven de online beoordelingen van gebruikers monitoren en positieve ervaringen promoten via online beoordelingsplatforms. Bedrijven die hun merk willen promoten via positieve online gebruikersrecensies, zullen online reputatiemanagementsoftware gebruiken om negatieve ervaringen vast te leggen. De producten bieden ook mechanismen waarmee gebruikers nieuwe beoordelingen kunnen indienen via e-mail of advertentiecampagnes. De producten bieden platforms die marketingteams gebruiken om de online reputatie van hun bedrijf te verzamelen en te interpreteren. Teams zullen vaak gebruik maken van digitale formulieren die door het platform worden aangeboden om e-mailcampagnes uit te voeren en nieuwe beoordelingen te benutten. Veel producten beschikken ook over monitoringtools om discussies en berichten van gebruikers op sociale media te ontdekken. Deze producten verschillen van software voor het monitoren van sociale media doordat ze gericht zijn op het verzamelen van online recensies, maar ze kunnen ook functies voor sociale media bevatten. Er is verwarring, maar weinig cross-over met productbeoordelingssoftware. Deze tools hosten klantrecensies op e-commercesites en bieden weinig monitoring- of beheermogelijkheden.