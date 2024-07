Cateringsoftware op aanvraag - Populairste apps - Argentinië Populairst Recent toegevoegd

On-demand cateringsoftware biedt bedrijven een platform om indien nodig maaltijden of ander voedsel te bestellen bij lokale restaurants. Deze oplossingen verbinden bedrijven met lokale voedselleveranciers om cateringbestellingen voor grote of kleine groepen te creëren. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers regelmatig of incidenteel lunches aanbieden of snel en eenvoudig specifieke vergaderingen of evenementen verzorgen, zowel van tevoren als op de dag zelf.