Offboarding-software - Populairste apps - Guatemala

Offboardingsoftware stroomlijnt het proces van vertrek en ontslag van werknemers door administratieve taken te vereenvoudigen. Het helpt de transitie van vertrekkende werknemers efficiënter te beheren door het papierwerk te verminderen en het offboarding-proces in één enkele interface te centraliseren. De software automatiseert verschillende administratieve taken, zoals het genereren van verlofdocumentatie op maat, het maken van exitdocumenten en het verstrekken van referentiebrieven. Bovendien helpt het het merk en de reputatie van een bedrijf te behouden tijdens het vertrek van werknemers. Vaak geïntegreerd in een breder HR-managementsysteem, vormt offboarding-software een aanvulling op andere functies, zoals werving, onboarding en exit-interviews.