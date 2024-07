Software voor het begrijpen van natuurlijke talen (NLU). - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Natural Language Understanding (NLU) is een tak van natuurlijke taalverwerking (NLP) die gebruikers in staat stelt tekst effectiever te begrijpen door het gebruik van machine learning-algoritmen en statistische technieken. Deze algoritmen analyseren taalinvoer en genereren verschillende uitvoer die is afgestemd op specifieke taken, zoals onder meer tagging van delen van spraak, automatische samenvatting, Named Entity Recognition (NER), sentimentanalyse, emotiedetectie, parsing, tokenisatie, lemmatisering en taaldetectie. . NLU vindt toepassing in een groot aantal scenario's, waaronder chatbots, vertaaltools en monitoringsystemen voor sociale media die platforms als Facebook en Twitter afspeuren naar relevante vermeldingen. Deze algoritmen worden doorgaans geclassificeerd als deep learning-modellen en worden vaak geïntegreerd als vooraf gebouwde componenten binnen AI-platforms. Om een ​​oplossing te kunnen categoriseren onder Natural Language Understanding, moet deze aan de volgende criteria voldoen: 1. Bied een deep learning-algoritme aan dat specifiek is ontworpen voor menselijke taalinteractie. 2. Krijg toegang tot taaldataopslagplaatsen om de mogelijkheden ervan voor een bepaalde taak of domein te verfijnen. 3. Taalinvoer verwerken en betekenisvolle output genereren die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker.