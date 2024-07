Marketingsoftware op meerdere niveaus (MLM). - Populairste apps - Andorra Populairst Recent toegevoegd

Software voor multi-level marketing (MLM), ook wel direct-sellingsoftware of partyplan-software genoemd, vergemakkelijkt de operationele aspecten van directe-verkoopbedrijven en hun distributeurs tijdens de verkoop- en marketingprocessen. Multi-level marketing is een vorm van netwerkmarketing waarbij autonome distributeurs een vergoeding verdienen voor het rechtstreeks verkopen van de producten of diensten van een bedrijf aan consumenten. Producten die binnen MLM's vaak op de markt worden gebracht, zijn onder meer cosmetica, gezonde voeding en huishoudelijke artikelen. Binnen het MLM-raamwerk worden distributeurs gevraagd om nieuwe distributeurs uit hun persoonlijke connecties aan te trekken, die zo hun 'downline' vormen. De compensatie binnen deze structuur is tweeledig: distributeurs verdienen uit hun eigen directe verkopen en ontvangen bovendien commissies op basis van de verkopen die door hun downline worden gegenereerd. Hoewel multi-level marketing een legaal bedrijfsmodel blijft, worden bepaalde MLM-ondernemingen bestempeld als piramidespelen. Met name zijn piramidespelen onwettig in tal van rechtsgebieden, waaronder maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, India en Australië.