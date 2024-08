Mobiele e-commercesoftware - Populairste apps - Barbados Populairst Recent toegevoegd

Mobiele e-commerce (m-commerce) software stelt bedrijven in staat de winkelervaring te verbeteren voor consumenten die liever mobiele apparaten gebruiken. E-commercebedrijven gebruiken deze software om aangepaste mobiele apps te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun branche en doelgroep. M-commercesoftware wordt voornamelijk gebruikt door e-commerceprofessionals en af ​​en toe door marketingteams en zorgt ervoor dat apps voldoen aan de brandingrichtlijnen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze software te onderscheiden van mobiele versies van e-commerceplatforms. M-commercesoftware moet gebruikers in staat stellen nieuwe apps te maken, en niet alleen bestaande apps te wijzigen. Om voor deze categorie in aanmerking te komen, moet mobiele ontwikkelsoftware specifieke e-commercefunctionaliteiten bevatten.